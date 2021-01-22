 

Гривна к евро подешевела до 34,37 грн/€

22.01.2021, 8:00, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 января.

Гривна к доллару подешевела на шесть копеек – с 28,20 грн/$ до 28,26 грн/$.

Курс украинской валюты к евро снизился на 22 копейки – с 34,15 грн/€ до 34,37 грн/€.

Гривна к российскому рублю с  3,83 грн за 10 руб до 3,84 грн за 10 руб.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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