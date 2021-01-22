 

Обновленный Buick Enclave рассекретили на снимках

22.01.2021, 7:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская компания Buick поделились изображениями обновленной модели минивэна Buick Enclave.

По снимкам видно, что автомобиль имеет множество сходств с предшествующим поколением. Новинка получила модернизированную оптику и хромированную полосу на задней части кузова. Фотографий салона пока нет, но эксперты констатировали, что на передней панели разместится крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также цифровая приборная панель.

Вместе с тем параметры производительности автомобиля пока удерживаются в тайне. Для покупателей модели Enclave предусмотрят ряд дополнительных преимуществ в виде бесплатного доступа к различным цифровых услугам. В скором времени рассекретят стоимость и дату выхода минивэна на рынок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Додон заявил, что готов прививаться от коронавируса только российской вакциной и не верит “этим западным аналогам”

22.01 / Платежки за газ в Украине и пожар в Харькове. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

06.10 / Протесты в Кыргызстане. Из тюрьмы выпустили экс-президента Атамбаева

05.10 / Совет Нацбанка Украины выразил недоверие двум заместителям главы НБУ

03.10 / Пашинян: Азербайджан и Турция задались целью продолжить геноцид армян

27.06 / “Приговора нет еще”. Стефанчук сообщил, что суд рассматривает дело о кнопкодавстве в Раде

09.11 / Андрусив: Карантин выходного дня выглядит так: в выходные вы никуда не ходите, чтобы не заразиться. А в понедельник в метро обнимаетесь по 100 человек

23.07 / Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

01.10 / Нагорный Карабах назвал Иран «одним из адресатов» эскалации конфликта

30.09 / Сальдо зарегистрировали кандидатом в мэры Херсона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска