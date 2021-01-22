Обновленный Buick Enclave рассекретили на снимках

22.01.2021, 7:28, Новости дня

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Американская компания Buick поделились изображениями обновленной модели минивэна Buick Enclave.

По снимкам видно, что автомобиль имеет множество сходств с предшествующим поколением. Новинка получила модернизированную оптику и хромированную полосу на задней части кузова. Фотографий салона пока нет, но эксперты констатировали, что на передней панели разместится крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также цифровая приборная панель.

Вместе с тем параметры производительности автомобиля пока удерживаются в тайне. Для покупателей модели Enclave предусмотрят ряд дополнительных преимуществ в виде бесплатного доступа к различным цифровых услугам. В скором времени рассекретят стоимость и дату выхода минивэна на рынок.