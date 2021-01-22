 

Обновленный кроссовер Kia Seltos станет одним из первых Kia с новым логотипом

22.01.2021, 7:28, Новости дня
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Южнокорейский автомобильный гигант Kia в конце прошлого года презентовал новый логотип, который будет применяться на всей последующей технике.

Вместе с тем первым автомобилем, на котором его применят стал обновленный кроссовер Kia Seltos. В скором времени новинка поступит на российский рынок. На данный момент указано, что под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 121 л.с. В продажу выйдет и модернизированная модификация на 2 литра с мощностью 149 л.с.

Кроме того, во всех комплектациях кроссовер получил 6-ступенчатую трансмиссию. В базовой комплектации цена паркетника Seltos составляет 1,09 миллиона рублей. Представленный логотип имеет соединенные прописные буквы.



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