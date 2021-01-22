Названо число зарубежных производственных площадок «Спутника V»

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22.01.2021, 7:16, Новости дня
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Для зарубежных поставок вакцину от коронавируса «Спутник- V» производят более десяти площадок в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее, сообщил глава Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

«[Для зарубежных поставок] у нас есть более пяти производственных площадок в Индии, у нас есть одна площадка <…> в Корее <…>, в Китае это также три компании, в Бразилии это [одна] объявленная компания», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

По словам Дмитриева, производить «Спутник-V» будут ведущие фармакологические компании. «Многие <…> боролись за то, чтобы они (компании) производили именно их [вакцины], а не нас, но они поверили в «Спутник-V» на самом раннем этапе и уже начинают производить нашу вакцину», – добавил глава РФПИ.

В среду постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика «Спутника V».

Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.

Напомним, 6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).



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