Армия получила новейший комплекс артразведки «Пенициллин»

22.01.2021, 7:16, Новости дня

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Российские вооруженные силы (ВС) получили новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», сообщил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», – передает РИА «Новости» слова Михеева.

«Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.

По данным «Веги», «Пенициллин» эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд. Комплекс разработан входящим в состав «Веги» Научно-исследовательским институтом «Вектор».

По информации открытых источников, «Пенициллин», в отличие от большинства других подобных систем, засекает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Кроме того, новая система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции, но при этом обеспечивает высокую точность. Комплекс устанавливается на шасси «КамАЗа», разведывательный оптико-электронный модуль системы крепится на подъемной мачте.

Напомним, американское военно-политическое издание National Interest опубликовало материал о российском автоматизированном комплексе звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Издание считает, что данный комплекс может стать новым «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии».