Завершено создание модернизированного командного пункта ПРО Москвы

22.01.2021, 7:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Завершены все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы противоракетной обороны Москвы, сообщил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук.

По словам генерала, основу нового командного пункта составляет вычислительная система на базе комплекса «Эльбрус-90С». «В результате замены действующей вычислительной системы на базе вычислительного комплекса «Эльбрус-2» на новую будет достигнуто увеличение быстродействия почти до сотни млрд операций в секунду. Существенно снизится потребляемая мощность – в 40 раз. В четыре раза сократится площадь размещения аппаратуры и оборудования», – передает ТАСС слова Грабчука в интервью изданию «Красная звезда».

Благодаря модернизации повысятся надежность, безотказность и ремонтопригодность командного пункта, так как значительно уменьшено количество блоков и ячеек, входящих в состав аппаратуры и оборудования вычислительной системы. Кроме того, новый вычислительный комплекс будет проще в обслуживании.

«Также уменьшится время на восстановление боеспособности командно-вычислительного пункта за счет многократного резервирования вычислительного комплекса «Эльбрус-90С», – сказал командир соединения.

По его словам, ПРО Москвы способна защитить город от всех типов боевых блоков с вероятностью, близкой к 100 %. «В мирное время система ПРО решает задачи по обнаружению пусков баллистических ракет, запусков ракет космического назначения, сопровождению космических объектов. В военное время в автоматическом режиме решается задача поражения боевых блоков баллистических ракет противника, способных нанести удар по Москве. Возможности системы позволяют обеспечить перехват всех типов боевых блоков с вероятностью, близкой к единице», – информировал Грабчук.

По его словам, соединение предназначено для обороны Москвы от ограниченных ударов существующих и перспективных типов баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО. Оно также выполняет задачи информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, добавил Грабчук.

«На вооружении дивизии находится действующая система противоракетной обороны – уникальный комплекс территориально разнесенных сложных информационных, радиолокационных и ракетно-стартовых средств, совместно функционирующих в автоматическом режиме в реальном масштабе времени», – отметил Грабчук.

Он добавил, что система ПРО Москвы увеличит точность после глубокой модернизации. «Модернизация системы ПРО позволит повысить точностные характеристики, уровень надежности и безопасной эксплуатации средств ПРО. Она увеличит зоны поражения по дальности и высоте, существенно расширит боевые возможности и возможности работы в интересах решения задач предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, снизит энергопотребление и эксплуатационные расходы», – сказал Грабчук.

Он напомнил, что столичная ПРО проходит глубокую модернизацию с использованием перспективных технологий на основе российских промышленных разработок. Модернизация ведется без снятия системы с боевого дежурства.

«Осуществляется переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства, поступают новые образцы вооружения», – отметил Грабчук. Он уточнил, что взамен установочных и транспортных машин поступили новые транспортно-установочные машины, которые позволяют качественно решать задачи ракетно-технического обеспечения.

«Изготовлены и смонтированы на объектах частей новые системы управления стартовыми позициями, система связи, автоматизированные контрольно-измерительные передвижные станции. Ведутся работы по подготовке новых образцов вооружения к предварительным испытаниям», – сообщил командир соединения ПРО. По его словам, в 2020 году на 10-м испытательном полигоне Минобороны успешно прошли летные испытания новой противоракеты.

Кроме того, он рассказал, что модернизация передающей и приемной частей радиолокационной станции «Дон-2Н» завершена. «В настоящее время завершена модернизация передающей и приемной частей МРЛС «Дон-2Н», продолжаются монтажные и наладочные работы новой аппаратуры и оборудования. Завершается подготовка МРЛС «Дон-2Н» к предварительным испытаниям», – сказал Грабчук.

По словам командира соединения ПРО, РЛС является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны. Она решает задачи обнаружения баллистических целей, их сопровождения, селекции, измерения координат и наведения на них противоракет на фоне реальной космической обстановки.

«Дон-2Н» – стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы. Дальность обнаружения головной части межконтинентальной баллистической ракеты составляет 3,7 тыс. км, а высота обнаружения цели – 40 тыс. км.

Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружим конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах до пятидесяти километров.