При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

22.01.2021, 6:22, Новости дня

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В результате возгорания в здании, переоборудованном под дом престарелых в Харькове, погибли 15 человек, еще пятеро пострадали, сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16.05 (17.05 мск – прим. ВЗГЛЯД) на месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что пожар был локализован в 16.14 по местному времени (17.14 мск).

К тушению пожара привлечены 28 спасателей и семь единиц техники. Инцидент классифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Напомним, в начале января в Тюменской области возник пожар в нелегальном доме престарелых. В результате погибли семь человек. Хозяйку частного дома престарелых задержали, ей предъявлено обвинение.