Гармаш: Сегодняшнее заседание ТКГ было, в определенном смысле, сенсационным. В процесс ворвался Козак

22.01.2021, 1:42, Новости дня

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Главный редактор издания “ОстроВ” и представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в Facebook рассказал подробности о заседании ТКГ, которое прошло 21 января.

“Сегодняшнее заседание ТКГ было, в определенном смысле, сенсационным. Впервые (по крайней мере в мою бытность) в процесс буквально ворвался “куратор украинского вопроса”, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. Он решительно “выселил” из кресла перед монитором главу делегации РФ Бориса Грызлова (что само по себе живописно!) и заявил: “Никакой дорожной карты в Нормандской четверке разработано не будет! Будут только рекомендации!” – написал Гармаш.

Он рассказал, что так Козак отреагировал на предложение главы украинской делегации, первого президента страны Леонида Кравчука подождать с обсуждением в политгруппе двух несовместимых документов, пока “Нормандская четверка” не разработает новый документ о последовательности действий по выполнению Минских соглашений.

Этот документ модератор подгруппы Пьер Морель смог бы использовать для подготовки “единого, компромиссного, плана от ОБСЕ” и разблокировать переговорный тупик в политических вопросах, сообщил Гармаш.

“Но для России важен не прогресс, а навязать Украине обсуждение “плана ОРДЛО”, который для нас неприемлем. Однако, главная сенсация – это озвученная Дмитрием Козаком мотивация невозможности разработки “Нормандской четверкой” дорожной карты. Оказывается, “Нормандская четверка” не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины”. Таким образом, Российская Федерация устами Дмитрия Козака фактически признала нелегитимность Минских соглашений, ведь Минск-2, который навязывает Украине принятие некоторых законов и даже конституционные изменения был разработан в феврале 2015 года именно Нормандской четверкой”, – рассказал он.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3084077921692336

Пресс-служба украинской делегации в ТКГ информировала о новом предложении Кравчука. Создание такого документа, который примут лидеры государств нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ, отмечалось в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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