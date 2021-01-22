В зоне ООС погиб украинский военный

22.01.2021, 0:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

21 января вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня из гранатометов, минометов и снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Былинского.

В результате обстрела позиций украинских защитников погиб веннослужащий Операции объединенных сил.

“Подразделения морской пехоты дали адекватный ответ с целью принуждения подразделений оккупационных войск к прекращению огня. Морские пехотинцы готовы к любым действиям со стороны врага”, – сказано в посте.

Командование 36 отдельной бригады морской пехоты выразило соболезнования родным погибшего воина. Его имя в посте не называется.

https://www.facebook.com/36obrmp/posts/922566298280784

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.

С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны.

—