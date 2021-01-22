В РФ задержали несколько соратников Навального, в том числе его пресс-секретаря

22.01.2021, 0:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

21 января в Москве задержали нескольких соратников оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится под арестом.

В частности, сегодня днем полиция задержала юриста “Фонда по борьбе с коррупцией” Навального – Любовь Соболь. На нее составили протокол о повторном нарушении порядка организации митинга, сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Любови @SobolLubov вменяют повторное нарушение 20.2.

По всей видимости, уголовка по “дадинской” статье не за горами. pic.twitter.com/E4VwsA7tHV

— Воронин Владимир (@vb_voronin) January 21, 2021

Соболь несколько часов провела в отделении полиции, после оформления протокола ее некоторое время удерживали в отделе и отпустили поздно вечером. 22 января в 11.00 назначено заседание суда, на котором рассмотрят протокол, составленный сегодня.

Любовь @SobolLubov не выпускают из отдела pic.twitter.com/lpS0ZuIHl7

— Воронин Владимир (@vb_voronin) January 21, 2021

Также задержан юрист ФБК Владлен Лось. Юрист сообщил в Twitter, что ему выдали предписание покинуть РФ до 25 января и запретили въезд до 27 ноября 2023 года. Лось – гражданин Беларуси, отмечает РБК. Его оставили на ночь в отделении полиции.

Сидел в гостинице Панорама на Автозаводской. Вдруг стук в дверь, 15 полицейских. Говорят, кто-то кричал, приехали по вызову 02. Разумеется, в номере все спокойно. Сейчас доставили в ОВД по Даниловскому району дать объяснения. Интересно, к чему это?

— Vladlen Los (@VladlenLos) January 21, 2021

Задержали сегодня еще одного сотрудника ФБК – Георгия Албурова. “Спустя два часа с момента задержания мне предъявили 20.2 [повторное нарушение порядка организации митинга]. Оставляют на ночь, с утра будут составлять протокол. Адвоката не пускают”, – написал он в Twitter.

Задержали на Ленинградском pic.twitter.com/eG8DmnzhiZ

— Георгий Албуров (@alburov) January 21, 2021

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш тоже задержали. Перед этим полиция провела осмотр квартиры, сообщала Ярмыш в Twitter.

У меня в квартире ищут кого-то. Зашли, осматривают. Открыли шкаф!!!

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 21, 2021

“Меня оставляют на ночь в камере для административно задержанных. Суд будет завтра, во сколько – неизвестно. 23 января должно стать легендарным”, – написала она.

Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы в день своего ареста, его штабы анонсировали проведение массовых акций протеста по всей России 23 января. Сейчас в стране в социальных сетях публикуют видео в поддержку оппозиционера, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина.

Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

17 января Навальный вернулся в Россию. Самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, но там начали собираться сторонники политика. В итоге во Внуково силовики задержали более 30 человек, а лайнер с Навальным посадили в Шереметьево.

Сразу после прилета его задержали по делу “Ив Роше”, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. Приговор по этому делу вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что Навальный находится у них на учете, однако в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

“В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года ФСИН неизвестно, 27 ноября в отношении Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный Навальный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения”, – говорится в сообщении.

Политик назвал происходящее “в высшей степени беззаконием”.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—