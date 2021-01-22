Белый дом пригласил на работу программистов зашифрованным письмом

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22.01.2021, 0:48, Новости дня
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Недавно обновленный веб-сайт Белого дома президента Джо Байдена содержит зашифрованное приглашение для технических специалистов. Об этом пишет агентство Reuters.  

По данным агентства, после инаугурации Байдена администрация нового президента приступила к поиску работников в Цифровую службу США, технологическое подразделение Белого дома. В HTML-коде на сайте www.whitehouse.gov спрятано приглашение присоединиться к ней. “Если вы читаете это, то нам нужна ваша помощь”, – говорится в объявлении..

Цифровую службу Белого дома в 2014 году учредил тогдашний президент США Барак Обама для помощи в модернизации государственных услуг, таких как платежная система программы страхования Medicare или  сотрудников для госучреждений. 

Обычно технических специалистов нанимают в Цифровую службу на один-два года, отмечает Reuters.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие. 

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом. 

“ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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