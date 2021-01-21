 

Причиной отравления детей в Электростали стал норовирус

21.01.2021, 22:16, Новости дня
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Лабораторные исследования показали, что причиной отравления школьников в Электростали стала норовирусная инфекция, сообщил Роспотребнадзор.

«В ходе проводимого исследования установлено, что все заболевшие – учащиеся одного класса. По предварительным данным, причина заболевания не связана с организацией питания в общеобразовательной организации. По данным лабораторных исследований, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Напомним, в четверг прокуратура инициировала проверку после массового отравления школьников в Электростали. Днем ранее более 40 детей обратились за медицинской помощью в двух школах в Красноармейске. К вечеру число отравившихся в Красноармейске достигло 96 человек.



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