Зеленский получил письмо лидеров Евросоюза, обещают солидарность в вопросе получения вакцины от COVID-19

21.01.2021, 22:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский получил письмо главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля по итогам саммита Украина – ЕС, который состоялся в октябре 2020 года, проинформировала пресс-служба главы государства.

В документе “отдельно подчеркивается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса”, говорится в релизе.

“ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам. Европейские лидеры подчеркивают, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. В прошлом году выделены €190 млн, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме €600 млн. Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной в выполнении критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи”, – сообщили в Офисе президента.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 21 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,18 млн человек, 21,5 тыс. пациентов умерли, 915 тыс. – выздоровели.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году “Лекхим” планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине “Лекхим” планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки” Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Как рассказала народный депутат Украины от “Слуги народа” Евгения Кравчук, Украина вышла на финальную стадию переговоров с тремя разработчиками вакцин от COVID-19, среди них – британская компания AstraZeneca.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале, уверен Степанов.

По данным агентства Bloomberg, кампания по иммунизации стартовала уже в 51 стране.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—