 

Никитюк: Из-за высокого роста меня называли “швабра”, “стручок”, “лошадь”. Я плакала

21.01.2021, 21:14, Новости дня
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Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что в пятом классе ее рост достиг 1,7 м.

“Это было ужасно. То есть потом 10 сантиметров набрала постепенно”, – уточнила ведущая. Никитюк призналась, что сейчас не измеряет свой рост.

“Мне так всегда страшно было каждый год становиться на эту линейку… Тебя ставят, а ты все растешь, растешь… И я всегда, когда вставала, я ужималась, как-то так выгибалась, чтобы ниже. Никогда не выпрямлялась возле этой линейки. Боялась”, – поделилась она воспоминаниями.

По словам Никитюк, из-за высокого роста дети ее дразнили.

“Называли “швабра”, “стручок”, там, еще как-то. “Лошадь”. Вот так. Я плакала… Чего я так ревела? Ночью вот так вздрагивала перед каждым следующим днем в школе, когда надо было идти в школу”, – рассказала она.

Ведущая подчеркнула, что несмотря на это, со школьной жизнью у нее также связаны и приятные воспоминания.

Я не могу сказать, что меня били или издевались. Нет. Просто как-то было вечно некомфортно и тяжело. Не было сильной дружбы”, – подытожила она.

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на телеканале “Интер”, эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1, с 2018 года работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху”?, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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