 

Минсоцполитики Украины хочет выявить нелегальные дома престарелых – Лазебная

21.01.2021, 21:14, Новости дня
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Министерство социальной политики планирует выявить  нелегальные учреждения, предоставляющие социальные услуги по размещению пожилых людей. Об этом 21 января на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает “Интерфакс-Украина”.

По ее словам, сейчас организовывается работа по выявлению нелегальных домов престарелых.

“Мы проверим условия пребывания людей преклонного возраста в таких учреждениях и будем усиливать ответственность тех, кто организовывают такую работу”, – отметила Лазебная.

По ее информации, дом престарелых, сгоревший 21 января в Харькове, работал вне правового поля.

21 января в двухэтажном жилом здании, где, по словам работников заведения, находилось 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет, произошел пожар. 15 из них погибли, 11 пострадали. Некоторых пострадавших из горящего дома выносили соседи, рассказывали очевидцы. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В здании, где располагался пансионат, ни одна организация не зарегистрирована, заявили в Харьковской облгосадминистрации. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что здание переоборудовано под дом престарелых.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Правоохранители решают вопрос о задержании владелицы частного пансионата. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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