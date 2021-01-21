 

Дело “Роттердам плюс” повторно закрыто

21.01.2021, 21:14, Новости дня
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Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла дело “Роттердам плюс”. Об это сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро  в официальном Telegram-канале.

“Прокурор САП во второй раз закрыло дело “Роттердам плюс”, – говорится в сообщении НАБУ.

В ведомстве заявили, что оспорят это решение.

“После четырех лет расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет Украины, суды разных инстанций, десятки украинских и зарубежных экспертов не нашли в принципе определения цены энергетического угля, утвержденном НКРЭКУ, признаков правонарушения”, – прокомментировала адвокат по делу Наталья Дригваль, сообщила пресс-служба стороны защиты.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления.

Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.

По иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского суд обязал продолжить расследование.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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