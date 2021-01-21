 

Енин: МИД Украины предпринимает активные усилия, чтобы Зеленский и Байден провели телефонный разговор

21.01.2021, 21:14, Новости дня
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Министерство иностранных дел Украины предпринимает активные усилия, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Об этом в эфире “24 канала” заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Помимо этого, внешнеполитическое ведомство Украины “прорабатывает модальности” для организации встречи глав двух государств.

При этом Енин добавил, что пока неизвестно, будет ли принято решение о визите Байдена в Украину либо Зеленский посетит с визитом США.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом. В этой должности он неоднократно посещал Украину.

“ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена, которая прошла 20 января, в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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