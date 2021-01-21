Украина завоевала первую медаль на Кубке мира по биатлону

21.01.2021, 18:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина 21 января завоевала первую медаль на Кубке мира по биатлону в этом сезоне, передает “ГОРДОН”.

Второе место в индивидуальной гонке заняла украинка Юлия Джима, которой удалось закрыть все 20 мишеней.

Чистая стрельба и хороший ход позволили украинской спортсменке добыть серебряную медаль, проиграв победительнице гонки австрийке Лизе Терезе Хаузер 43,7 секунды.

Бронза у француженки Анаис Шевалье-Буше.

Помимо Джимы, сегодня финишировали еще три представительницы Украины: 16 место с одним промахом на последнем рубеже заняла Елена Пидгрушная, 28-е с двумя промахами Валентина Семеренко, 57-е с тремя неточными выстрелами Дарья Блашко.

—