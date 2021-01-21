 

Украина завоевала первую медаль на Кубке мира по биатлону

21.01.2021, 18:32, Новости дня
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Украина 21 января завоевала первую медаль на Кубке мира по биатлону в этом сезоне, передает “ГОРДОН”.

Второе место в индивидуальной гонке заняла украинка Юлия Джима, которой удалось закрыть все 20 мишеней.

Чистая стрельба и хороший ход позволили украинской спортсменке добыть серебряную медаль, проиграв победительнице гонки австрийке Лизе Терезе Хаузер 43,7 секунды.

Бронза у француженки Анаис Шевалье-Буше.

Помимо Джимы, сегодня финишировали еще три представительницы Украины: 16 место с одним промахом на последнем рубеже заняла Елена Пидгрушная, 28-е с двумя промахами Валентина Семеренко, 57-е с тремя неточными выстрелами Дарья Блашко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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