 

“Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить”. Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера

21.01.2021, 18:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

34-летняя российская актриса Анны Хилькевич 20 января в Instagram рассказала, как будучи 15-летней начинающей артисткой стала жертвой домогательств со стороны режиссера, имя которого она отказалась называть.

По словам Хилькевич, все произошло в время второго этапа проб, которые были назначены в квартире. 

“Поднимаюсь, захожу – понимаю что это жилая квартира. Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя”, – описала она происходящее в 2001 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

В следующей публикации актриса уточнила, что режиссер пригласил ее в отдельную комнату и предложил прочитать сценарий в ролях.

“Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: “Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной. Очнулась, когда поняла, что сижу у него на коленках, а он пытается меня завалить”, – поделилась она воспоминаниями.

По словам Хилькевич, ей удалось выбежать из квартиры, а спустя несколько дней она узнала, что утверждена на роль.

“Я отказалась. Не нужны мне роли, добытые таким способом, да и неизвестно как могла обернуться эта назаконченная история дальше”, – написала она.

Хилькевич подчеркнула, что рассказала свою историю не для того, чтобы добиться наказания для режиссера. 

“Обидчика я наказывать не собираюсь и причинять боль тоже. Жизнь – бумеранг. Написала я это для того, чтобы уберечь юных артисток от неприятностей, которые могут возникнуть из-за неопытности. Никогда не ходите в квартиры на пробы. Офисы стоят дешевле”, – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Хилькевич родилась в 1986 году. Она стала известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах “Универ. Новая общага” и “СашаТаня”.

Хилькевич замужем за российским бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двоих дочерей – Арианну (2015) и Марию (2018). Это второй брак актрисы.

Ранее она была замужем за директором по объектам телесериала “Барвиха” Антоном Покрепой. Пара рассталась спустя год после свадьбы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / “Ростову” разрешили сыграть с “Арсеналом” основным составом

19.11 / «Встретят сокрушительный ответ» — Иран предостерёг США от нападений

09.10 / Мусеев, которого подозревали в госизмене, вернулся в Харьков и записал видео поездки по городу

26.12 / Челябинские чиновники устроили корпоратив в обход ограничений по COVID

10.07 / У президента Боливии диагностирован коронавирус

02.10 / В мире: Китай получит возможность давить на российские интересы в Киргизии

02.12 / Австрийский архитектор подвергся нападкам за проект культурного центра в Крыму

27.09 / В МВД Беларуси заявили, что на акциях протеста в воскресенье задержаны “не более 200 человек”

27.12 / Минниханов исполнил мечту мальчика и прокатил его по гоночной трассе

06.01 / Москвичам пообещали «русскую зиму» на Рождество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска