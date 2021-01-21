В Монголии правительство уходит в отставку после скандала с перевозкой роженицы с COVID-19

21.01.2021, 18:32, Новости дня

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21 января премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о своей отставке. Об этом сообщает национальное агентство “Монцамэ”.

Согласно конституции Монголии, отставка главы правительства автоматически ведет к отставке всего правительства, отмечает агентство.

Свое решение об отставке Хурэлсух связал с акциями протеста в стране и инцидентом, который произошел двумя сутками ранее с транспортировкой только что родившей женщины. Ситуацию он назвал “бесчеловечной и травматичной”.

Глава правительства принес извинения от имени “ответственного должностного лица и себя лично”.

Хурэлсух отметил, что из-за этого инцидента в отставку подали также два члена правительства.

Отставку главы правительства теперь должны утвердить официально.

“Монцамэ” уведомило, что вечером 19 января женщину, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию, сразу после родов перевезли в машине в другое медучреждение в одних тапочках и халате. Агентство отмечает, что при транспортировке “была допущена серьезная ошибка и нарушены правила перевода пациентов”.

Из-за произошедшего люди вышли на демонстрацию, после чего был уволен высокопоставленный чиновник Минздрава.

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