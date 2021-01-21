 

Додон обвинил Санду в обмане из-за лишения русского языка особого статуса

21.01.2021, 18:22, Новости дня
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Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего главу государства Майю Санду в обмане из-за решения Конституционного суда о признании незаконным закона о языках, в котором русский был наделен статусом языка межнационального общения.

«КС принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС), которой руководила до избрания президент Майя Санду. Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», – передает его слова ТАСС.

Напомним, Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным. РФ выразила сожаление о решении молдавского КС в отношении русского языка, заявив, что оно конъюнктурно.

В ноябре Партия социалистов подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов Молдавии. Избранный президент Майя Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что русский язык в стране должен обладать особым статусом. Он также высказывался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса.



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