 

«Спартак» договорился о переходе Кокорина в «Фиорентину»

21.01.2021, 18:22, Новости дня
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Бывший форвард сборной РФ по футболу Александр Кокорин в ближайшее время подпишет контракт с клубом итальянской Серии А «Фиорентиной», сообщила пресс-служба московского «Спартака».

«В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года. Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы», – сказано в сообщении на сайте клуба.

На позиции Кокорина в «Фиорентине» играют серб Душан Влахович, испанец Хосе Кальехон, итальянец Джакомо Бонавентура. Россиянин перешел в «Спартак» в августе 2020 года, проведя в чемпионате страны восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее «Фиорентина» озвучила сумму трансфера Кокорина.

Напомним, в конце августа в чемпионат Италии уехал играть полузащитник сборной РФ Алексей Миранчук, перешедший в «Аталанту».



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