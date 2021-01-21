Прокуратура Москвы напомнила сайтам об ответственности за призывы на акции протеста

21.01.2021, 18:22, Новости дня

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Московская прокуратура предупредила пять сайтов об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях 23 января, сообщила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«В ходе мониторинга сети интернет, в том числе социальных сетей, выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории РФ 23 января 2021 года. В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла предостережение руководству пяти интернет-сервисов», – передает сообщение Нефедовой РИА «Новости».

Как отметила представитель прокуратуры, распространение, так же как и предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами граждан к участию в акциях, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках угрожает общественной безопасности.

Раннее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях 23 января.

В интернете сторонники блогера Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку, передает ТАСС.

Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста.