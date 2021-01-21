 

Прокуратура Москвы напомнила сайтам об ответственности за призывы на акции протеста

21.01.2021, 18:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Московская прокуратура предупредила пять сайтов об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях 23 января, сообщила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«В ходе мониторинга сети интернет, в том числе социальных сетей, выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории РФ 23 января 2021 года. В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла предостережение руководству пяти интернет-сервисов», – передает сообщение Нефедовой РИА «Новости».

Как отметила представитель прокуратуры, распространение, так же как и предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами граждан к участию в акциях, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках угрожает общественной безопасности.

Раннее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях 23 января.

В интернете сторонники блогера Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку, передает ТАСС.

Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Вспышка коронавируса в Украинской хоккейной лиге: заболело более 20 игроков

30.11 / Верещук: Война в Персидском заливе стала первой по-настоящему “телевизионной” войной

24.12 / Флагманский ультрабук MateBook X продают со скидками

13.11 / В РФ запустили отечественный навигатор на Android Auto

29.10 / Избитых родителями детей доставили в больницу Москвы

18.08 / Путин и Лукашенко: что будет дальше?

02.08 / Трампа упрекнули в отсутствии стратегического подхода к отношениям с Россией

30.07 / Ермак назвал письмо Козака тонкой дипломатической игрой

12.07 / Папа Римский Франциск высказал сожаление об изменении статуса Софийского собора

23.12 / Кремль прокомментировал работу над реализацией «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска