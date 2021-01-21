WhatsApp пошел на попятную: обновления отложены до середины мая

21.01.2021, 17:58, Новости дня

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Буря недоумения, которая возникла после объявления WhatsApp о введении нового пользовательского соглашения с измененной политикой конфиденциальности, похоже, заставила компанию приостановить выполнение своих планов.

Как стало известно, WhatsApp откладывает анонсированные изменения до 15 мая. Будут ли они вообще введены в действие? Об этом уже рассуждают специалисты.

Напомним, что ранее WhatsApp требовал от своих пользователей согласиться с тем, что их персональные данные автоматически будут доступны и в социальной сети «Фейсбук». После появления данной информации многие решили сменить мессенджер и, недолго думая, перешли к конкурентам. Очевидно, что разработчики WhatsApp не рассчитывали на такую реакцию.