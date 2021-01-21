Компания Xiaomi представила в РФ новую технику

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21.01.2021, 17:58, Новости дня
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Китайская компания Xiaomi провела презентацию на российском рынке новой камеры наблюдения, обеспечивающей качественную картинку в разрешении 2К, а также портативный пылесос.

Как стало известно во время мероприятия, базовая цена обоих устройств составляет около четырех тысяч рублей. Камера Home Security Camera 2K Pro обеспечивает обзор на 360 градусов. Есть функция автозапуска после распознавания силуэтов людей.

Пылесос модели Mi Vacuum Cleaner Mini работает от аккумулятора с емкостью 3000 мАч. В нем установлен электромотор мощностью 30 Вт, благодаря которому сила всасывания воздуха составляет 13 тыс. Па. Как сообщил разработчик, одного заряда хватает на полчаса беспрерывной работы.



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