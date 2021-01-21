Опытный образец процессора Intel Alder Lake-S разогнался до 4 ГГц

21.01.2021, 17:58, Новости дня

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Еще в этом году (скорее всего, во второй половине) компания Intel собирается выпустить новые процессоры Alder Lake-S, которые будут предназначены для установки как на компьютеры, так и на мобильные устройства. Об этом ранее уведомлял сам разработчик.

Пока же инсайдерские источники сообщают об успешных испытаниях опытных образцов данной модели чипа.

Так, стало известно, что во время тестирований Alder Lake-S удалось разогнать до частоты 4 ГГц. Также в сети появилась информация о том, что данный процессор сможет поддерживать память DDR5-4800. Однако для этого потребуются соответствующие материнские платы. Сам процессор состоит из восьми производительных и такого же количества экономных ядер.