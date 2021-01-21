 

Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта

21.01.2021, 17:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская ведущая Ольга Сумская 21 января опубликовала в Instagram рецепт приготовления яблок с черносливом, курагой и белым вином.

“Чистим яблоки, делаем луночки, начиняем черносливом, можно добавить грецкие орехи, обкладываем курагой и заливаем белым вином, разбавленным пополам с водой (по 150 мл), добавляем корицу и немного сахара”, – описала процесс приготовления актриса.

Запекать яблоки необходимо в течение 40 минут.

“Это фантастика!” – заверила Сумская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Сумская родилась во Львове. Она – обладательница званий “Заслуженная артистка Украины”, “Народная артистка Украины”, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). 

Сумская призналась, что не доверяет помощницам приготовление еды для семьи и все делает сама.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Представлена тюнинг-версия модели Volkswagen Polo

21.07 / Нобелевский банкет в Стокгольме отменен

27.08 / СМИ: Джордж Флойд умирал еще до прибытия полиции

16.11 / В мире: Российским миротворцам в Карабахе угрожает “коллективный гопник”

20.10 / Суд по делу Мартыненко сорвала адвокат, которая с криками выбежала из зала

25.09 / Трамп и Байден борются за голоса испаноязычных американцев

17.12 / Названы самые яркие высказывания Путина на итоговой пресс-конференции

30.09 / Москва ответила на заявление Берлина в ООН по Навальному

09.07 / Израиль представил семь изобретений для нового мира туризма

27.06 / Российским дипломатам начали угрожать из-за статьи NYTimes об Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска