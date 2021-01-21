Российские школьники снимают со стен фотографии Путина и вешают портреты Навального. Видео выкладывают в TikTok

21.01.2021, 17:38, Новости дня

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Российские школьники в социальных сетях TikTok и Instagram публикуют видео, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина. Некоторые вместо них размещают фотографии российского оппозиционера Алексея Навального.

@kaattyy27

#свобода #свободунавальному #навальный #навальныйживи

* водочки нам принеси. visalacasa – VisAVis

Просто тред видео, которые мне выдаёт тикток (и у них от десятков до сотен тысяч лайков!) pic.twitter.com/tHpPNqhVMX

— авторка анечка (@lugannik) January 20, 2021

@po1ives

Я люблю Россию…##свободунавальному

* Россия – Поля





@nepomnuimeni

FAKE PUTIN #путинуходи #свободунавальному #занавального #митинг23января

* оригинальный звук – новый год кончился…

@almorozova

#навальный #свободунавальному быть против власти – не значит быть против Родины

* оригинальный звук – новый год кончился…

я горжусь нашей молодежью ♥ * pic.twitter.com/pOTxW8mr1R

— motúznaya (@La72La) January 20, 2021

“Дождь” сообщил, что в TikTok публикации с хештегом о Навальном и протестах в его поддержку набрали более 200 млн просмотров.

18 января российский оппозиционер Навальный призвал своих сторонников выходить на протесты.

Анонс акции, которая запланирована на 23 января в Москве, был опубликован на странице Навального во “ВКонтакте”.

Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

Навальный вернулся в РФ 17 января после после пятимесячного лечения в Германии. В августе 2020 года политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в берлинскую клинику “Шарите”. Лаборатория вооруженных сил Германии нашла в организме Навального следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент “Новичок”. Факт отравления политика ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный 18 дней находился в коме. Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

В день прилета в Москву Навального задержали, а 18 января суд на выездном заседании, которое проходило в отделе полиции Химок Московской области, арестовал политика до 15 февраля по делу “Ив Роше”. Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”, в связи с чем он был объявлен в розыск “с предписанием о принятии мер к его задержанию”. Ведомство требует заменить Навальному условный срок на реальный. Заседание Симоновского суда Москвы, на котором должны рассмотреть ходатайство ФСИН, запланировано на 2 февраля.

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