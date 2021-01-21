Зеленский поручил Кабмину “немедленно разобраться в ситуации” с пожаром в Харькове

21.01.2021, 17:38, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что поручил Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром в доме престарелых Харькове.

Он сообщил, что в пансионате находилось 33 человека. По последним данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара погибли 15 из них, девятерых удалось спасти, они госпитализированы.

Зеленский написал, что Кабмин должен срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова – для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

Министру внутренних дел Арсену Авакову он поручил открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное производство и “в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват”.

Президент выразил соболезнования родственникам и близким погибших и призвал местные власти – руководителей городов и областей – максимально сотрудничать с центральной властью и “сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких”.

Возгорание началось в 15.03 в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых. Пожар локализовали в 16.14, и ликвидировали – в 16.53. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2736178959965796



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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