Конституционный суд Молдавии лишил русский язык особого статуса

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21.01.2021, 17:28, Новости дня
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Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконным межнациональный статус русского языка, сообщила председатель КС республики Домника Маноле.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения», – передает слова Маноле РИА «Новости».

Как сообщил один из авторов обращения в КС депутат Октавиан Цыку, закон о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения является дискриминационным по отношению к молдаванам и представителям других национальных меньшинств в Молдавии, не говорящим на русском языке. Также, по его словам, закон не выносился на публичное обсуждение и вынуждает чиновников брать на себя дополнительные обязанности по переводу документов.

В 2018 году КС Молдавии объявил закон о функционировании языков устаревшим. Закон действовал со времен СССР и рассматривал русский язык как язык межнационального общения в Молдавии. В Молдавии начались акции протеста русскоязычных жителей, однако проблема отошла на второй план на фоне политической нестабильности в стране.

В ноябре Партия социалистов подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов Молдавии. Избранный президент Майя Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что русский язык в стране должен обладать особым статусом. Он также высказывался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса.



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