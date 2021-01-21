 

“Политическое шарлатанство”. Кравчук прокомментировал передачу удерживаемых лиц Медведчуку

21.01.2021, 15:50, Новости дня
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Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал “политическим шарлатанством” решение РФ передать удерживаемых боевиками лиц народному депутату от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктору Медведчуку. Об этом он сказал в комментарии “РБК-Украина”.

“Я задаю вопрос: Медведчук – это государство? Если у него есть своя территория в Украине или собственная дача, он может туда забирать кого угодно”, – заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что если у России есть желание провести обмен, то нужно решать этот вопрос на государственном уровне, а не на частном.

“Я это расцениваю просто как политическое шарлатанство, которое никак не причастно к решению вопроса”, – сказал Кравчук.

Пророссийские боевики готовятся передать Украине девять удерживаемых лиц 20-го или 21 января, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Представители боевиков “ЛНР” и “ДНР” Владислав Дейнего и Наталья Никанорова назвали посредником в передаче Медведчука.

МИД Украины заявил, что решение передать пленных Меведчуку нивелирует роль ОБСЕ в вопросе освобождения удерживаемых лиц. В министерстве назвали этот шаг РФ ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых лиц.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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