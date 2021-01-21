В ближайшее время Украина подпишет договор о закупке вакцины против коронавируса с еще одной компанией – Степанов

21.01.2021, 14:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ближайшее время Украина заключит договор на поставку вакцин от коронавируса с еще одной компанией. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, которое вышло 21 января.

Он напомнил, что было заключено соглашение с китайской Sinovac Biotech.

“С другой компанией мы заключим договор в ближайшее время. К сожалению, объявить название этой второй компании я пока не могу. Разглашение любой информации до момента подписания договора, приведет к срыву договоренностей – такие условия сотрудничества. Сразу после подписания договора на поставку, я смогу сообщить все детали”, – сказал министр.

Степанов сообщил, что закупка будет проводится через международную организацию.

Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко сообщал 20 января, что Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 21 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,18 млн человек, 21,5 тыс. пациентов умерли, 915 тыс. – выздоровели.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году “Лекхим” планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине “Лекхим” планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки” Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—