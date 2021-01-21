 

Путин потребовал вновь обсудить проблему с ростом цен на продукты

21.01.2021, 13:52, Новости дня
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Стоимость продуктов в РФ в 2020 году выросла заметно выше средней инфляции, эта проблема требует дополнительного рассмотрения, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что инфляция в РФ в 2020 году составила 4,9%, однако по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, «цены выросли более заметно – на 6,7%», а по некоторым «скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов».

«Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января», – сказал Путин, передает ТАСС.

При этом он отметил, что глубина экономического спада в 2020 году в стране на фоне пандемии оказалась «меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках». «В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии», – отметил глава государства.

В то же время президент указал, что факторы нестабильности экономического развития в РФ и в мире сохраняются, они связаны в том числе с последствиями пандемии коронавируса. Как считает глава государства, в этих условиях важно «максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом».

Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. 



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