France 24 – несмотря на спад эпидемии, Великобритания установила новый антирекорд по смертности

21.01.2021, 13:12, Новости дня

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Хотя показатель ежедневного прироста заразившихся в Великобритании уменьшается, здесь зарегистрировали рекордные 1610 смертей от COVID-19 за сутки, передаёт France 24. Пока британские больницы переполнены, а медперсонал работает на пределе своих возможностей, правительство советует не терять бдительности и надеется провести вакцинацию всего взрослого населения страны к осени.

Ещё один мрачный рекорд для Великобритании: за один день зарегистрировано 1610 смертей. Это больше, чем один умерший в минуту.

МЕДСЕСТРА: (Плачет.) Извините.

Жена этого мужчины только что проиграла битву с COVID-19.

МАРТИН ФРИБОРН: Никто не хочет пройти через это. Я никому такого не пожелаю. Это на самом деле ужасно, это реальность. Пожалуйста, проснитесь и, пожалуйста, проявляйте повышенную внимательность, потому что нельзя сделать достаточно, чтобы себя обезопасить. Не попадайте в такую же ситуацию, как мы.

За последнюю неделю более 8200 человек умерло спустя 28 дней после положительного теста на коронавирус. Таким образом, общее число жертв в Великобритании достигло почти 90 тысяч. Больницы переполнены больными с коронавирусом, а медработники работают на пределе своих возможностей.

МЕДРАБОТНИК: Так что у нас теперь будут проблемы, потому что нет (свободных. — ИноТВ) коек.

МЕДРАБОТНИЦА: У нас больные на 3 этаже, 4 этаже, 6 этаже, 7 этаже, 8 этаже, 9 этаже, 10, 11, 12…

Предполагается, что к декабрю прошлого года вирусом заразилось 12 процентов населения Великобритании. Хотя число новых заболевших, по-видимому, падает, правительство советует людям не терять бдительности. Месяц назад в Великобритании началась кампания по массовой вакцинации, и уже более 4 миллионов человек, включая свыше половины людей старше 80 лет, получили прививку. Правительство надеется, что к середине февраля вакцинацию пройдут более 50 миллионов человек, а к осени — всё взрослое население.

Дата выхода в эфир 19 января 2021 года.