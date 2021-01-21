Advance – РФ стремится укрепить статус сильнейшего государства в Арктике

21.01.2021, 13:12, Новости дня

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Изменение статуса Северного флота РФ значительно расширяет его общую самостоятельность, позволяя эффективнее пользоваться ресурсами в военных операциях в Арктике. Создание отдельного военного округа подтверждает, что РФ воспринимает Арктику как стратегически важный для её безопасности регион, где разворачивается острая международная конкуренция — и особенно со странами НАТО, пишет Advance.



Reuters

Северный флот РФ получил новый статус: его фактически приравняли к военному округу. Теперь это новая организационная единица внутри командной структуры Вооружённых сил Российской Федерации, которая охватывает территориально Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую область, Ненецкий автономный округ и острова в Северном Ледовитом океане. Создание военного округа Северного флота заметно меняет систему командования в регионе, пишет Advance.

Ранее Объединённое стратегическое командование Северного флота управляло частью размещённых там подразделений (флот, авиация, береговые силы и силы ПВО), а остальные подчинялись командованию Западного военного округа. Но теперь благодаря формированию новой структуры углубляется интеграция и увеличивается степень взаимодействия сил, размещённых в четырёх федеральных единицах, в рамках единого военного округа, отмечается в статье.

Это означает также упрощение финансирования военных подразделений, базирующихся на этой территории, и ускоренное повышение их боеспособности. Кроме того, изменение статуса Северного флота значительно расширяет его общую самостоятельность, благодаря чему ему будет проще пользоваться собственными ресурсами в ходе военных операций в Арктике, сообщает Advance.

В состав Северного флота на данный момент входит около 80 кораблей и подводных лодок, несколько из которых сейчас проходят модернизацию. В ближайшие годы также запланировано появление новых боевых единиц. Кроме того, корабли Северного флота также обладают самым большим потенциалом ядерного сдерживания среди всех российских флотов и флотилий, отмечается в статье.

Кроме того, Северный флот включает две арктические механизированные бригады: бригаду морской и береговой охраны, а также 45-ю армию ВВС и ПВО. В Северном флоте есть и центр радиоэлектронной борьбы. В последние годы на его вооружение приняты системы С-350, С-400 и «Панцирь-С». Более того, на кораблях Северного флота испытывают гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», пишет Advance.

Из-за специфичности округа наиболее важными компонентами в этом регионе будут флот, силы ПВО и системы раннего предупреждения о нападении, поясняет автор. Также была расширена сеть российских военных баз вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Создание нового военного округа соответствует российской стратегии развития Арктики до 2035 года, а также Морской доктрине от 2015 года. Оба важных документа предполагают развитие российской обороноспособности в Северном Ледовитом океане, говорится в статье.

Цель РФ — обезопасить свои северные рубежи, включая Северный морской путь, отмечает автор. По его мнению, создание нового округа подтверждает, что РФ воспринимает Арктику как стратегически важный для её безопасности регион (включая экономическую безопасность) и второе по степени важности место, где разворачивается международная конкуренция, особенно со странами НАТО.

Россия воспринимает как серьёзную угрозу для себя активную деятельность альянса в Арктике, в том числе различные учения сил НАТО и развитие военного потенциала, поясняет автор. Присутствие российских вооружённых сил в Арктике призвано играть ключевую роль в решении всех будущих споров, связанных с использованием ресурсов в континентальном поясе, говорится в статье: «Более того, РФ хочет подтвердить и укрепить свой статус сильнейшего государства в Арктике».

Арктический регион является для РФ важнейшей базой ресурсов, и её значение в дальнейшем будет только расти, подчёркивает автор. Ещё в 2017 году материковые ресурсы Арктики обеспечивали 17% российской добычи нефти и 90% природного газа. Крупнейшие российские компании работают на Ямале и Гыданском полуострове, а также в арктическом континентальном поясе. При этом значение Арктики для российского нефтегазового сектора отмечено в российской Арктической стратегии 2008 года и других стратегических документах.

Между тем, согласно данным Геологической службы США, в Арктике может скрываться до 30% мировых неразведанных запасов газа и 13% неразведанных запасов нефти. В будущем значение разведки топливных ресурсов в континентальном поясе будет расти по мере того, как будут истощаться запасы на суше. Рассчитывая на прибрежные запасы, РФ уже расширила свои территориальные претензии в Арктике — и претендует, в частности, на хребет Ломоносова, утверждая, что это часть российского континентального шельфа, говорится в статье. Если у неё получится одержать верх над Канадой и Данией в этом споре, то она получит доступ к месторождениям хребта, которые оцениваются в пять миллиардов тонн нефти и газа.

По российским законам лицензию на добычу в Арктике могут получить только государственные компании, имеющие не менее чем пятилетний опыт работы. На деле это означает, что работать там могут только «Газпром» и «Роснефть», приглашая другие фирмы с ними сотрудничать, говорится в статье. В последние годы низкие цены на нефть стали ещё одним препятствием, из-за которого добыча в труднодоступных районах стала менее рентабельной.

Общий российский подход к Арктике со стороны кажется противоречивым, подчёркивается в статье. Несмотря на открытость к сотрудничеству с иностранными компаниями, она заявляет (например, в Морской военной доктрине 2017 года), что Арктика — регион, где «обостряется соперничество», и оправдывает своё военное присутствие необходимостью защитить свои инфраструктуру и ресурсы.

Россия модернизирует военные базы на острове Котельный и острове Врангеля, наращивает наступательный потенциал в Арктике, а также занимается другой военной деятельностью, пишет Advance. Эта милитаризация, в том числе, связана с растущим значением морского транспортного движения по Северному морскому пути, так как российские вооружённые силы участвуют в поисковых и спасательных операциях, поясняет автор. Она также может сослаться на договор Арктического совета о сотрудничестве при поисках и спасении в Арктике, так этот документ возлагает на всех подписавших его ответственность за определённую область Арктики, причём РФ отвечает за самую большую часть.

Северный морской путь многие годы оставался труднопроходимым и даже закрытым для судоходства, но сейчас благодаря климатическим изменениям он становится привлекательной морской трассой: лёд в Арктике заметно истончился, при этом увеличился сезонный период, когда воды не замерзают вообще. Путь из Европы в Восточную Азию вдоль российского арктического побережья на треть короче, чем через Суэцкий канал. И эффективность этого пути для судоходных компаний вместе с добычей нефти и газа будет играть большую роль для РФ в будущем, подчёркивается в статье.

Чтобы защищать свои интересы в регионе, РФ также развивает свой флот атомных ледоколов (это единственная страна, обладающая сейчас такими судами), а также инфраструктуру для заправки СПГ-танкеров класса «Арктика». Причём эти танкеры не предназначены для транспортировки исключительно российского газа и занимаются также транзитом из Норвегии и других стран, отмечается в статье. РФ рассчитывает нарастить грузоперевозки на этой трассе с 10,7 миллионов тонн в 2017 году до 80 миллионов тонн к 2024 году, частично за счёт увеличения перевозок СПГ. В 2013 году РФ выдала «Газпрому» монополию на экспорт СПГ, разрешив «Новатэку» построить свой СПГ-терминал «Ямал», напоминает Advance.

В то же время создание отдельного военного округа Северного флота означает «новые вызовы» для стран северного блока НАТО: Дании, Исландии, Канады, Норвегии и США, а также Швеции и Финляндии, которые тесно сотрудничают с НАТО, подчёркивается в статье. Это также означает, что будет расширяться спектр совместных операций и координация между командованием Северного флота и Западного военного округа. «Постоянно укрепляя Северный флот на случай конфликта с НАТО, РФ расширяет возможности при горизонтальной эскалации на фоне ведения операций одновременно против стран восточного и северного блока альянса», — заключает Advance.