France 2 – французские студенты вынуждены питаться выброшенной едой
21.01.2021, 13:12,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
С начала эпидемии COVID-19 студентам из французского Гренобля приходится искать себе пропитание по мусорным бакам, передаёт France 2. Оставшись без подработки, они почти ежедневно выпрашивают у продавцов на рынке непроданные остатки, но, несмотря на тяжёлое положение, не теряют бодрости духа.
С начала эпидемии коронавируса они живут практически под колпаком. Один из их редких выходов — общий поход за продуктами. Они будут собирать еду на выброс.
СТУДЕНТ: Можем спросить, есть ли у них хлеб…
На самом деле — рыться в мусорных баках у рынка, который находится рядом с их домом. Фарфаде, нуждающийся студент, умеет разыскать «золотую жилу».
ФАРДАДЕ: Здесь есть картошка! Но это кусочки картошки…
СТУДЕНТ: Мы собираем остатки, непроданные товары…
ПРОДАВЕЦ: А, непроданные…
СТУДЕНТ: Да.
ПРОДАВЕЦ: К сожалению, сегодня… Может быть, завтра да, но не сегодня… Скорее в воскресенье.
СТУДЕНТКА: По правде говоря, в воскресенье больше (получается найти. — ИноТВ).
Им повезло больше у торговца фруктами и овощами.
ФАРФАДЕ: Это и это? Ага.
СТУДЕНТКА: В мою сумку, давай, оп! Круто, спасибо.
ФАРФАДЕ: Ага, очень хорошо… Спасибо!
ПРОДАВЕЦ: Мы делаем, что можем. Мы даём фрукты, которые не можем перепродать. Этим им помогаем.
ЖУРНАЛИСТКА: Как вам кажется, они больше нуждаются, чем раньше?
ПРОДАВЕЦ: Да. Студенты приходят почти каждый день.
На этот раз улов средний, но иногда они закатывают незабываемые пиршества.
СТУДЕНТ: Однажды мы забрали бараний окорок. Тогда мы ели баранину, картошку и сыр Мон-д’Ор. Всё найдено в отходах. Было супер! Я думаю, мы тогда забрали еды на 300 евро, типа того… Это было обалденно.
На этот раз мяса нет. Вечером царит мексиканская атмосфера: фахита (мексиканское блюдо. — ИноТВ) и овощи по желанию.
ФАРФАДЕ: Не знаю, люблю ли репу. Не помню, какой у неё вкус.
СТУДЕНТКА: Можно всё помыть.
Встречу организовали у соседей Саши.
СТУДЕНТКА: «Разрыхлитель теста». У нас есть разрыхлитель теста?
Всё получено из выброшенных продуктов, кроме бутылки вина и кукурузных лепёшек. Общие траты на ужин для девяти человек — 4 евро.
ЖУРНАЛИСТКА: Никого не смущает готовить овощи, которые нашли в мусорке?
ФАРФАДЕ: Ну, мы их моем…
СТУДЕНТКА: И после этого едим.
СТУДЕНТ: Мы их варим, моем…
САША: Они ещё в отличном состоянии. Я думаю, они же не пролежали две недели в мусорке… Не знаю, мне кажется, быстро привыкаешь к такому…
Дата выхода в эфир 20 января 2021 года.
Смотреть комментарии → Комментариев нет