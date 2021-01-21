France 2 – французские студенты вынуждены питаться выброшенной едой

21.01.2021, 13:12, Новости дня

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С начала эпидемии COVID-19 студентам из французского Гренобля приходится искать себе пропитание по мусорным бакам, передаёт France 2. Оставшись без подработки, они почти ежедневно выпрашивают у продавцов на рынке непроданные остатки, но, несмотря на тяжёлое положение, не теряют бодрости духа.

С начала эпидемии коронавируса они живут практически под колпаком. Один из их редких выходов — общий поход за продуктами. Они будут собирать еду на выброс.

СТУДЕНТ: Можем спросить, есть ли у них хлеб…

На самом деле — рыться в мусорных баках у рынка, который находится рядом с их домом. Фарфаде, нуждающийся студент, умеет разыскать «золотую жилу».

ФАРДАДЕ: Здесь есть картошка! Но это кусочки картошки…

СТУДЕНТ: Мы собираем остатки, непроданные товары…

ПРОДАВЕЦ: А, непроданные…

СТУДЕНТ: Да.

ПРОДАВЕЦ: К сожалению, сегодня… Может быть, завтра да, но не сегодня… Скорее в воскресенье.

СТУДЕНТКА: По правде говоря, в воскресенье больше (получается найти. — ИноТВ).

Им повезло больше у торговца фруктами и овощами.

ФАРФАДЕ: Это и это? Ага.

СТУДЕНТКА: В мою сумку, давай, оп! Круто, спасибо.

ФАРФАДЕ: Ага, очень хорошо… Спасибо!

ПРОДАВЕЦ: Мы делаем, что можем. Мы даём фрукты, которые не можем перепродать. Этим им помогаем.

ЖУРНАЛИСТКА: Как вам кажется, они больше нуждаются, чем раньше?

ПРОДАВЕЦ: Да. Студенты приходят почти каждый день.

На этот раз улов средний, но иногда они закатывают незабываемые пиршества.

СТУДЕНТ: Однажды мы забрали бараний окорок. Тогда мы ели баранину, картошку и сыр Мон-д’Ор. Всё найдено в отходах. Было супер! Я думаю, мы тогда забрали еды на 300 евро, типа того… Это было обалденно.

На этот раз мяса нет. Вечером царит мексиканская атмосфера: фахита (мексиканское блюдо. — ИноТВ) и овощи по желанию.

ФАРФАДЕ: Не знаю, люблю ли репу. Не помню, какой у неё вкус.

СТУДЕНТКА: Можно всё помыть.

Встречу организовали у соседей Саши.

СТУДЕНТКА: «Разрыхлитель теста». У нас есть разрыхлитель теста?

Всё получено из выброшенных продуктов, кроме бутылки вина и кукурузных лепёшек. Общие траты на ужин для девяти человек — 4 евро.

ЖУРНАЛИСТКА: Никого не смущает готовить овощи, которые нашли в мусорке?

ФАРФАДЕ: Ну, мы их моем…

СТУДЕНТКА: И после этого едим.

СТУДЕНТ: Мы их варим, моем…

САША: Они ещё в отличном состоянии. Я думаю, они же не пролежали две недели в мусорке… Не знаю, мне кажется, быстро привыкаешь к такому…

Дата выхода в эфир 20 января 2021 года.