 

DLF – при Байдене у Германии будет шанс поладить с США, если она откажется от «Северного потока» и потратится на оборону

21.01.2021, 13:12, Новости дня
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С завтрашнего дня, после прихода к власти в США Джо Байдена, Германии и всему ЕС предоставится шанс на «новое начало» в отношениях с Вашингтоном, пишет журналист Клаус Ремме в своей статье для Deutschlandfunk. Однако для того, чтобы использовать этот шанс, ФРГ должна внести свой вклад: к примеру, значительно увеличить расходы на оборону и наложить мораторий на «Северный поток — 2».


Reuters

Спустя четыре года после своего вступления в должность Дональд Трамп покидает пост президента США, пишет журналист Клаус Ремме в своей статье для Deutschlandfunk. Теперь можно выдохнуть, считает Ремме: эти четыре года казались вечностью. Трамп оставляет после себя руины как на международном, так и на внутреннем уровне.

Со следующего дня у Европы снова появится партнёр в Белом доме, пишет автор. Партнёр, который ценит альянсы, всерьёз воспринимает проблему глобальных изменений климата, который слушает, а не вводит штрафные пошлины.

Таким образом, у Германии и всего ЕС c завтрашнего дня появляются шансы, считает издание. Однако это не более чем шансы, отмечает Ремме: те, кто возлагает вину за прошедшие четыре года исключительно на американцев, с наивысшей вероятностью могут их упустить.

Ожидания от команды Байдена должны быть чётко сформулированы, пишет автор: выражение чёткой приверженности обязательствам в рамках НАТО, конструктивная роль США в ООН и мировой торговле, возвращение в ВОЗ и совместная борьба с пандемией.

Одновременно с этим европейские страны и, прежде всего, Германия должны предоставить свои усилия для нового начала в трансатлантических отношениях, подчёркивает Ремме. К ним относятся значительные инвестиции в оборонительную сферу, означающие больший вклад в общую безопасность. Кроме того, правительство ФРГ могло бы объявить мораторий «Северному потоку — 2», что стало бы правильным сигналом как для Джо Байдена, так и для Владимира Путина, считает автор. 



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