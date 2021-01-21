При Зеленском власть перестала “кошмарить бизнес”, как это было при Порошенко – Фукс

21.01.2021, 13:08, Новости дня

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При президенте Украины Владимире Зеленском не “кошмарят” бизнес так, как это было при пятом президенте Петре Порошенко. Об этом бизнесмен Павел Фукс заявил “Украинской правде” в интервью, которое было опубликовано 21 января.

“Мне нравится, что новая власть не влезает в бизнес. Сегодня власть не кошмарит бизнес. [Кошмарила ли] во времена Порошенко? Конечно. Постоянно какие-то уголовные дела, что-то постоянно “решали”. А эти не лезут в бизнес, и это круто”, – сказал он.

По словам бизнесмена, к нынешней власти “есть вопросы” по менеджменту и управлению.

“Но то, что не лезут в бизнес, – это классно”, – считает Фукс.

Он отрицательно ответил на вопрос, просили ли его сброситься на “зарплатный фонд” для депутатов и Офиса президента Украины.

“Никогда в жизни. Во-первых, у меня нет там таких отношений с людьми, чтобы они мне могли такое предложить. Даже когда собирали бизнесменов, то меня туда никто не приглашал”, – объяснил бизнесмен.

Фукс родился в Харькове, долгое время прожил в России, где и заработал свой капитал. В 2017 году он сообщил журналистам, что активов в РФ он уже не имеет и отказался от российского гражданства, поскольку в 2015 году получил новый украинский паспорт.

Порошенко был президентом Украины с июня 2014 года по май 2019 года, когда состоялась инаугурация Зеленского.

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