 

Мишустин поручил выделить более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб

21.01.2021, 12:58, Новости дня
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Российское правительство выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

Премьер также сообщил, что правительство выделяет Росавиации еще 5 млрд рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, передает РИА «Новости».

Кроме того, «правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами», – сказал Мишустин.

Так, впервые за долгие годы в Россию будет ввезен препарат «Прокарбазин» для онкобольных. «Сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом. Но в этих непростых условиях помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с онкологией. Мы этой теме уделяем самое серьезное внимание… По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний Прокарбазин. Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается», – сказал премьер.

В прошлом году Мишустин подписал постановление, упрощающее вывод зарубежных медикаментов на российский рынок.



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