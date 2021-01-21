Компания ABBYY выпустила мобильный сканер с ИИ

21.01.2021, 12:34, Новости дня

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Мобильный сканер FineScanner AI, представленный в компании ABBYY, оснащен искусственным интеллектом и отличается прекрасными потребительскими качествами.

Как сообщил разработчик, устройство отлично подойдет для сканирования документов. Также в компании уточнили, что сканер совместим с гаджетами, работающими на операционных системах iOS и Android.

После сканирования файлы можно сохранить в форматах PDF или JPG. Также на сканере уже установлена программа распознавания печатного текста, способная работать со 193 языками мира. После распознавания пользователь получает обычный текст, который можно копировать в документы DOCX, XLSX, PPTX, PDF и др. Наконец, сканер позволяет войти в облачное хранилище.