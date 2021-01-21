Новый Samsung Galaxy S21 заткнул за пояс своего предшественника

21.01.2021, 12:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Неожиданно популярным стал недавно представленный новый смартфон Galaxy S21, выпущенный под брендом южнокорейской компании Samsung. Как только продавец открыл возможность для предзаказа, всю партию этих гаджетов выкупили всего за пять минут!

По словам экспертов, такую скорость можно считать рекордной для «Самсунга». Ранее маркетологи спорили, сможет ли новая модель затмить собой предыдущую версию Galaxy S20? Теперь ответ понятен, хотя и «двадцатку» после начала первых торгов раскупили всего за сутки.

Напомним, что новая модель смартфона Samsung Galaxy S21 вышла по цене 770 долларов США в базовой версии. Производитель, помня об успехе Galaxy S20, выпустил первую партию в большем объеме. Но устройств все равно не хватило, чтобы обеспечить ажиотажный спрос.