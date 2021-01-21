 

Караулов: Год назад дочь сказала Путину: “Папа, ты у нас как король Лир. Только разница в том, что мы тебя не предадим”

21.01.2021, 12:14, Новости дня
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Дочь президента России Владимира Путина сравнивала его с королем Лир из пьесы Уильяма Шекспира.

Об этом российский журналист и телеведущий Андрей Караулов сообщил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

– Там не так, как в других семьях, уверяю тебя. Там поспокойнее все-таки. И разговоры за столом и все… И кто-то из девчонок говорит: “Папа, ты у нас как король Лир. Только разница в том, что мы тебя не предадим (в пьесе короля из королевства выгоняют собственные дочери – ryb.ru). Но ты у нас как король Лир”. Очень точно, – сказал он.

Караулов назвал Путина “бесконечно одиноким человеком”, а его дочерей – “девками умными”.

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

В ноября 2020 года журналисты группы “Проект” сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета Кривоногих. Ее матерью называют Светлану Кривоногих, которая является акционером банка “Россия”.



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