Шварценеггер фразой из «Терминатора» прокомментировал прививку от COVID

21.01.2021, 12:04, Новости дня

Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии 73-летний Арнольд Шварценеггер сделал прививку от новой коронавирусной инфекции и призвал всех последовать его примеру.

«Что ж, я только что получил свою вакцину. Я рекомендую ее всем и каждому», – сказал актер на видео, опубликованном в Twitter. В ролике показано, как Шварценеггеру делают укол в центре вакцинации, расположенном на стадионе, пока тот сидит в своем автомобиле.

После получения вакцины актер записал обращение и сказал подписчикам то же, что его герой говорил Саре Коннор в фильме «Терминатор 2»: «Идем со мной, если хочешь жить».

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

«Сегодня был хороший день. Никогда не чувствовал себя счастливее, стоя в очереди. Если вам разрешено (вакцинироваться – прим. ВЗГЛЯД), присоединяйтесь ко мне и записывайтесь на получение вакцины», – написал актер и поблагодарил мэра Лос-Анджелеса.

Ранее сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что хотел бы сделать прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Он выразил уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».