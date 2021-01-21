Владимир Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием
21.01.2021, 12:04,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Президент Владимир Путин поздравил с 80-летием испанского оперного певца Пласидо Доминго, отметив его яркий талант и внимание к вопросам благотворительности, следует из текста поздравительной телеграммы.
«Примите сердечные поздравления с 80-летием… Вас ценят за открытость, обаяние, жизнелюбие, за то искреннее внимание, которое вы уделяете благотворительности, поддержке молодых исполнителей в их стремлении к вершинам мастерства», – передает РИА «Новости» текст поздравления.
Российский президент отметил, что вместе с Доминго, «человеком необыкновенно яркого таланта», этот юбилей отмечают миллионы людей во всем мире.
«Желаю здоровья, добра и удачи во всех начинаниях вам и вашим близким», – заключил он.
Напомним, в конце марта Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус нового типа.
Смотреть комментарии → Комментариев нет