 

Владимир Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием

21.01.2021, 12:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин поздравил с 80-летием испанского оперного певца Пласидо Доминго, отметив его яркий талант и внимание к вопросам благотворительности, следует из текста поздравительной телеграммы.

«Примите сердечные поздравления с 80-летием… Вас ценят за открытость, обаяние, жизнелюбие, за то искреннее внимание, которое вы уделяете благотворительности, поддержке молодых исполнителей в их стремлении к вершинам мастерства», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

Российский президент отметил, что вместе с Доминго, «человеком необыкновенно яркого таланта», этот юбилей отмечают миллионы людей во всем мире.

«Желаю здоровья, добра и удачи во всех начинаниях вам и вашим близким», – заключил он.

Напомним, в конце марта Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус нового типа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Хабаровскый депутат от ЛДПР обвинил команду Фургала в поддержке митингов

08.11 / Меркель, Джонсон, Столтенберг, Макрон. Лидеры ЕС и НАТО поздравили Байдена с победой

05.09 / В США выставили на торги самую дорогую монету в мире

17.01 / Вакцину Pfizer от COVID-19 одобрили в Европе под давлением

08.09 / За сутки в мире коронавирус выявили более чем у 250 тыс. человек

20.07 / Немецкий эгоизм разрушает ЕС

27.06 / Губернаторы Архангельской и Ленинградской областей проголосовали по поправкам к Конституции

04.07 / В Вашингтоне пройдут торжества, несмотря угрозу новой вспышки COVID-19

04.11 / Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом

05.08 / Кандидат в президенты Белоруссии усомнился в связях оппозиционеров и задержанных россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска