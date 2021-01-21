Владимир Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием

21.01.2021, 12:04, Новости дня

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Президент Владимир Путин поздравил с 80-летием испанского оперного певца Пласидо Доминго, отметив его яркий талант и внимание к вопросам благотворительности, следует из текста поздравительной телеграммы.

«Примите сердечные поздравления с 80-летием… Вас ценят за открытость, обаяние, жизнелюбие, за то искреннее внимание, которое вы уделяете благотворительности, поддержке молодых исполнителей в их стремлении к вершинам мастерства», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

Российский президент отметил, что вместе с Доминго, «человеком необыкновенно яркого таланта», этот юбилей отмечают миллионы людей во всем мире.

«Желаю здоровья, добра и удачи во всех начинаниях вам и вашим близким», – заключил он.

Напомним, в конце марта Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус нового типа.