Subaru подвела итоги продаж в РФ за 2020 год

21.01.2021, 9:52, Новости дня

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Японская компания Subaru в прошлом году продала на российском рынке 6,2 тысячи новых автомобилей.

Предложенный объем свидетельствует о сокращении количества сделок на 19% по сравнению с прошлым годом. Самым популярным у россиян автомобилем японского бренда Subaru является кроссовер Forester. Данный автомобиль приобрели 4940 клиентов, однако этот объем свидетельствует о сокращении продаж на 12%.

На второй строчке рейтинга указан паркетник XV, приобретенный 666 россиянами с существенным сокращением продаж на 36%. Замыкает тройку лидеров универсал Outback с результатом 461 сделка, что на 42% меньше, чем в 2019 году. Вместе с тем в конце прошлого года большая часть автомобилей Subaru стали дороже на рынке России.