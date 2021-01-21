El País – эффективная, но слишком политизированная — в Уругвае оценили вакцину «Спутник V»

21.01.2021, 9:36, Новости дня

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Представитель Национальной консультативной комиссии по вакцинации при Министерстве здравоохранения Уругвая Мария Морено назвала эффективной российскую вакцину от COVID-19 в интервью уругвайскому изданию El País. Тем не менее Морено полагает, что РФ очень спешила сообщить СМИ о своём успехе, что привело к излишней «политизизации».



Reuters

Член Национальной консультативной комиссии по вакцинации при Министерстве здравоохранения Уругвая, с середины 2020 года вошедшая в специальную комиссию, созданную министерством для оценки каждой вакцины от коронавируса, иммунолог Мария Морено оценила преимущества и недостатки российской разработки «Спутник V».

Отвечая на вопрос о вакцине, созданной российским центром Гамалеи, в интервью уругвайскому El País Морено отметила, что считает её «слишком политизированной». В частности, по словам эксперта, она считает, что РФ не следовало спешить с предоставлением информации относительно вакцины СМИ, пытаясь опередить других разработчиков вакцин.

«Сейчас я просто жду, когда смогу увидеть результаты, а не только информацию в прессе», — сказала Морено.

Тем не менее специалист отметила, что не сомневается в эффективности вакцины «Спутник V», так как препараты на основе платформы вектора аденовируса человека могут провоцировать сильный иммунный ответ. По мнению Морено, РФ проделала отличную работу при создании препарата от коронавируса, как и Китай и другие страны.

Кроме того, не обошла вниманием эксперт национальную программу вакцинации и план Уругвая прививать от коронавируса по 600 тыс. человек в месяц. Морено отметила, что хотя надеется на возможность осуществления плана, она сомневается, что стране удастся получить необходимое для этого количество доз вакцин.

«Вы видели спрос на вакцины? Получить к ним доступ не так просто. Я всё ещё сомневаюсь, что мы сможем получить доступ к столь большому количеству доз», — приводит El País слова специалиста.

При этом Морено призвала не рассчитывать на вакцинацию всего населения Уругвая в ближайшие месяцы из-за «низкой доступности вакцин и высокого глобального спроса». Специалист заявила, что рассматривать вакцинацию всех жителей страны следует только в долгосрочной перспективе. Морено предположила, что каждый уругваец сможет получить прививку от коронавируса к концу 2021 года в случае успеха страны в ходе переговоров о приобретении препаратов.

При этом член Национальной консультативной комиссии по вакцинации Уругвая сочла, что программу вакцинации в стране можно будет назвать успешной, после того как прививка будет сделана более 70% населения. Так, это позволит создать коллективный иммунитет к COVID-19.

Специалист подчеркнула, что в целом считает все созданные в мире вакцины эффективными, так как на это указывают результаты их испытаний. Тем не менее в интервью уругвайскому El País уточнила, что видит потенциальные проблемы в использовании ряда вакцин в стране. Так, специалистов Министерства здравоохранения беспокоит вопрос логистики вакцины Pfizer, которая должна храниться при очень низкой температуре, не выше -70 ºC, в том числе во время транспортировки. При этом в Уругвае отсутствует необходимая для этого инфраструктура.