Fox News – Хиллари Клинтон захотела узнать, не общался ли Трамп с Путиным в день штурма Капитолия

21.01.2021, 9:36, Новости дня

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в недавней беседе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы увидеть запись телефонных звонков Трампа в день штурма Капитолия, передаёт Fox News. Как пояснила Клинтон, её интересует вопрос, не общался ли тогда глава Белого дома с Владимиром Путиным.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: Я бы хотела увидеть записи его телефонных звонков, чтобы посмотреть, не общался ли он с Путиным в день, когда бунтовщики вторглись в наш Капитолий. Однако теперь мы знаем, что не только он, но и те, кто ему потворствовал, его сообщники, члены его культа питают такое же неуважение к демократии.

Вау! Это было интервью Хиллари Клинтон со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Кандидат от Демократической партии на выборах 2016 года сказала о возможной связи РФ с мятежом на Капитолийском холме. Она предположила, что президент Трамп сообщал последние данные Владимиру Путину в то самое время, когда происходил этот хаос.

Изучим со всех сторон этот вопрос. Ведущий Fox and Friends Weekend Уилл Кейн через некоторое время представит нам анализ событий. А сначала мы пообщаемся с Дэвидом Спантом, который следит за этой историей из Министерства юстиции.

Дэвид, что сейчас происходит?

ДЭВИД СПАНТ, корреспондент Fox News: Это серьёзная история. Бывший госсекретарь США намекает на то, что в конгрессе по этому вопросу, возможно, будет проведено расследование в стиле комиссии 9/11. Об этом она упомянула в своём подкасте You and Me Both. Недавно у неё в гостях была спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. И они, естественно, обсуждали самую важную новость из Вашингтона — мятеж на Капитолийском холме, произошедший 6 января. Как вы слышали, госсекретарь Клинтон заявила, что хотела бы увидеть записи телефонных звонков президента в тот день.

Иногда Белый дом официально публикует содержание телефонных переговоров с зарубежными лидерами, но пресс-служба не обязана этого делать. Вот слова бывшего госсекретаря Клинтон.

ХИЛАРИ КЛИНТОН: За последние четыре года мы многое узнали о нашем государственном строе при президенте, который презирает демократию и у которого, как вы говорили множество раз, есть другие цели. Каковы они, мы, думаю, ещё не знаем. Надеюсь, что со временем мы выясним, у кого он в долгу и кто дёргает за ниточки.

ДЭВИД СПАНТ: Далее высказалась спикер Пелоси, заявив о необходимости создания комиссии в стиле комиссии 9/11 для расследования того, как всё происходило на Капитолийском холме. Пелоси также вспомнила об известной фотографии, на которой она стоит в зале для совещаний Белого дома, указывая пальцем на президента Трампа.

Она сказала экс-госсекретарю Клинтон, цитирую: «Когда я грубо указывала на него пальцем, я говорила ему: «В вашем случае, господин президент, все дороги ведут к Путину». Конец цитаты.

Между тем, Билл, здесь, в Минюсте, команда будущего генерального прокурора Меррика Гарланда продолжит следственные действия в отношении участников мятежа, случившегося 6 января. С каждым новым часом мы узнаём о новых арестах. Действующий генеральный прокурор Джефф Розен этим утром заявил в своём видеообращении, что ФБР получило более 200 тысяч цифровых подсказок, связанных с этим мятежом. Билл.

Дэвид, благодарю тебя. С нами из Министерства юстиции США был Дэвид Спант.

Дата выхода в эфир 19 января 2021 года.