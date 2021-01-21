 

США будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины – посольство

21.01.2021, 9:32, Новости дня
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США продолжат поддерживать Украину. Об этом сказала временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин 20 января во время мероприятия в посольстве страны в Киеве, организованного по случаю инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Ее речь опубликовала пресс-служба дипмиссии.

“Пока новый президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии”, – заявила Квин.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие. 

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом. 

“ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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