 

Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео

21.01.2021, 2:12, Новости дня
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Американская певица Дженнифер Лопес во время инаугурации 46-го президента США Джо Байдена исполнила патриотическое попурри, которое начиналось песней This Land Is Your Land. Запись выступления артистки опубликована на YouTube-канале PBS NewsHour. 

Лопес также спела отрывок песни из своего репертуара Let’s Get Loud, а завершила выступление исполнением композиции America the Beautiful, которая считается национальной патриотической песней в США.

В перебивке между фрагментами Лопес прокричала на испанском языке фразу: “Единая нация под богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех”.

ВИДЕОВидео: PBS NewsHour / YouTube

Для выступления певица выбрала белый наряд от Chanel из осенней коллекции 2020 года, состоящий из брюк, длинного пальто и белой блузки с жабо. Издание Vogue отмечает, что образ является данью женщинам, которые боролись за свои избирательные права.

Фото: ЕРА

Белоснежный наряд певица дополнила жемчужными браслетами, хрустальными серьгами и туфлями от Jimmy Choo.

На своей странице в Instagram певица поделилась снимками, на которых запечатлена вместе с мужем и членами своей команды на ступеньках Капитолия.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Инаугурация 46-го президента США Байдена состоялась 20 января. 45-й президент Дональд Трамп, вопреки традиции, не присутствовал на церемонии.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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