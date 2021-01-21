 

Перед тем, как покинуть пост президента, Трамп постановил установить памятники известным людям

21.01.2021, 2:12, Новости дня
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Дональд Трамп перед тем, как покинуть пост президента США, подписал один из последних своих указов. В нем он, в частности, постановил создать Сад национальных героев, в котором разместят памятники известным людям. Соответствующий документ 18 января опубликован на сайте Белого дома.

“За последние годы вера в величие и доброту Америки подвергалась нападкам по всей стране со стороны опасных антиамериканских экстремистов, которые стремятся разрушить институты и самобытность нашей страны”, – сообщается в указе.

Трамп заявил, что создание такого сада станет достойным ответом таким людям.

Он предложил установить памятники, в частности:

основателю компании Apple Стиву Джобсу;
мультипликатору Уолту Диснею;
певице Уитни Хьюстон;
боксеру Мухаммеду Али;
35-му президенту США Джону Кеннеди;
актеру Джорджу Форду;
физику-теоретику Альберту Эйнштейну;
певцу Джонни Кешу;
певцу Элвису Пресли.

В список также попали: Майлс Девис, Нил Армстронг, Самуэль Морзе, Ингрид Бергман, Хамфри Богарт, Альфред Хичкок, Самуэль Кольт, Томас Эдисон, Элеонора и Теодор Рузвельт.

Идея создания сада пришла к Трампу во время посещения горы Рашмор летом 2020 года, говорится в документе.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником Трамп был демократ Джо Байден.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие. 

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом. 

“ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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