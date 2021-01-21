Перед тем, как покинуть пост президента, Трамп постановил установить памятники известным людям

21.01.2021, 2:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дональд Трамп перед тем, как покинуть пост президента США, подписал один из последних своих указов. В нем он, в частности, постановил создать Сад национальных героев, в котором разместят памятники известным людям. Соответствующий документ 18 января опубликован на сайте Белого дома.

“За последние годы вера в величие и доброту Америки подвергалась нападкам по всей стране со стороны опасных антиамериканских экстремистов, которые стремятся разрушить институты и самобытность нашей страны”, – сообщается в указе.

Трамп заявил, что создание такого сада станет достойным ответом таким людям.

Он предложил установить памятники, в частности:

основателю компании Apple Стиву Джобсу;

мультипликатору Уолту Диснею;

певице Уитни Хьюстон;

боксеру Мухаммеду Али;

35-му президенту США Джону Кеннеди;

актеру Джорджу Форду;

физику-теоретику Альберту Эйнштейну;

певцу Джонни Кешу;

певцу Элвису Пресли.

В список также попали: Майлс Девис, Нил Армстронг, Самуэль Морзе, Ингрид Бергман, Хамфри Богарт, Альфред Хичкок, Самуэль Кольт, Томас Эдисон, Элеонора и Теодор Рузвельт.

Идея создания сада пришла к Трампу во время посещения горы Рашмор летом 2020 года, говорится в документе.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником Трамп был демократ Джо Байден.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

“ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

—